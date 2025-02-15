Önce hırsızlık yapıp sonra işyerini sahibi öldüren zanlı tutuklandı | Video
Bursa'da içki çaldığı tekel büfesi sahibinin 35 yaşındaki oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
İşyerini kapatıp gece yarısı evine aracıyla giden Serdar Sülün karşılaştığı kar maskeli hırsız ile tartışmaya başladı. Bu esnada Serdar Sülün kalbine aldığı 5 bıçak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekipleri kimliği tespit edilen Ömer C.,'yi 1 geçmeden yakalamayı başardı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlının 10 suç kaydı olduğu öğrenilirken, buradaki işlemleri tamamlanan Ömer C., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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