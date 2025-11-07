Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video
07.11.2025 | 11:23
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Sarp arazide mahsur kalan sürücü, ekiplerin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
Ekipler, sarp ve kayalık arazide yaralıya ulaşmak için yoğun bir mücadele verdi. Güvenlik önlemleri altında yürütülen kurtarma çalışması sonucunda, yaralı sürücü bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılarak ambulansa teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Atilla Karkın, daha sonra tedavi edilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi
