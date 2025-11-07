Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 07.11.2025 | 11:23 Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Sarp arazide mahsur kalan sürücü, ekiplerin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi Gölet mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla Karkın idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, sarp ve kayalık arazide yaralıya ulaşmak için yoğun bir mücadele verdi. Güvenlik önlemleri altında yürütülen kurtarma çalışması sonucunda, yaralı sürücü bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılarak ambulansa teslim edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Atilla Karkın, daha sonra tedavi edilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi