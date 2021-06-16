Video Yaşam Osmaniye'de korku dolu anlar! Çığlıklar atarak izlediler... 2'si polis 5 yaralı

Osmaniye'de korku dolu anlar! Çığlıklar atarak izlediler... 2'si polis 5 yaralı

Osmaniye'de korku dolu anlar! Çığlıklar atarak izlediler... 2'si polis 5 yaralı
16.06.2021 | 09:46

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Osmaniye'de silahla yaralama olayına karıştıktan sonra silah zoruyla durdurduğu kamyoneti gasbeden M.S.T., kaçarken bir polis otosu ile 3 araca çarptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 7039 Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği E.K.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen M.S.T. (19) yaya olarak kaçarken, Sami K. yönetimindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla durdurup, gasbetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis, M.S.T.'yi aramaya başladı. M.S.T.'nin kaçtığı kamyoneti seyir halindeyken bulan polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheli, kaçmaya başladı. Kovlama sırasında M.S.T., Kurtuluş Mahallesi 7001 Sokak'ta il olarak yolu kapatmak isteyen resmi polis aracına, ardından 2 otomobille ve bir özel halk otobüsüne çarparak durdu.


2'Sİ POLİS TOPLAM 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada polis otosunda bulunan komiser yardımcısı E.G. ve polis memuru M.Ç. ile şüpheli M.S.T., ayrıca çarptığı araçlarda bulunan M.S.Y. ve M.E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. M.S.T. tarafından tabanca ile bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.S.T., gözaltına alındı.


Bu arada gasbedilen kamyonetin polis otosu ile diğer araçlara çarpma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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