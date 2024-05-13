Video Yaşam Sigara paketine zulalanmış halde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
Sigara paketine zulalanmış halde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

Sigara paketine zulalanmış halde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

13.05.2024 | 13:17

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından iki şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada sigara paketine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan Y.Ç. ve Ü.Ç. isimli şahısların üstlerinde ve bulundukları araçta arama yapıldı. Yapılan aramada sigara paketine gizlenmiş vaziyette 59,09 gram metamfetamin maddesi ile 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay ile ilgili Y.Ç. ve Ü.Ç. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

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