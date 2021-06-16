İzmir'de asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp drift yaptı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda bulunan bir otomobil, trafiği kapatıp drift yaptı. Cep telefonu kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi Eski İzmir Caddesi üzerinde asker uğurlaması için uzun bir araç konvoyu oluşturan kişiler, ortalığı birbirine kattı. Konvoydan bir otomobil yolu kapatırken, başka bir otomobilin sürücüsü ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Drift yapan araç sürücüsünün plakasını kapatarak önlem aldığı gözlenirken, bir süre sonra konvoydakilerin yolu trafiğe açarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde konvoydaki bir otomobilin akan trafiği durdurduğu bir başka otomobilin ise drift yaptığı görüldü. Ayrıca konvoyda bulunan kişilerin yolun ortasında o anları cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler tepki çekti.