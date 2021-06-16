Video Yaşam İzmir'de asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp drift yaptı

İzmir'de asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp drift yaptı

İzmir'de asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp drift yaptı
16.06.2021 | 09:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksi ile motosiklet çarpıştı, kaza yapan kardeşini gören ağabeyin feryatları yürekleri dağladı | Video 02:51
Taksi ile motosiklet çarpıştı, kaza yapan kardeşini gören ağabeyin feryatları yürekleri dağladı | Video 16.06.2021 | 08:58
Adana'da yolcu otobüsünde 45 kaçak göçmen yakaladı, 2 sürücü gözaltında 01:55
Adana'da yolcu otobüsünde 45 kaçak göçmen yakaladı, 2 sürücü gözaltında 16.06.2021 | 09:03
İcra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada | Video 00:52
İcra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada | Video 16.06.2021 | 08:58
İzmir'de asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp drift yaptı 00:47
İzmir'de asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp drift yaptı 16.06.2021 | 09:04
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 16 Haziran Çarşamba DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (16 Haziran Çarşamba) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 16.06.2021 | 06:29
Esra Erol 15 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da skandal itiraf: 'Aldatan kocamla 7-8 kişilik ilişki yaşadık' 06:36
Esra Erol 15 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da skandal itiraf: 'Aldatan kocamla 7-8 kişilik ilişki yaşadık' 15.06.2021 | 16:34
Bursa'da korku dolu anlar! Telefon böyle patladı... 02:08
Bursa'da korku dolu anlar! Telefon böyle patladı... 15.06.2021 | 15:18
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadının öldüğü gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 00:32
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadının öldüğü gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 15.06.2021 | 15:02
Mardin'de sulama kanalında görülen yılanlar paniğe neden oldu 00:40
Mardin'de sulama kanalında görülen yılanlar paniğe neden oldu 15.06.2021 | 14:51
İstanbul’da şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı 00:35
İstanbul’da şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı 15.06.2021 | 14:02
Son dakika: Balıkesir'de dehşet! 35 suç kaydı bulunan genç anne ve babasını öldürdü 02:21
Son dakika: Balıkesir'de dehşet! 35 suç kaydı bulunan genç anne ve babasını öldürdü 15.06.2021 | 14:00
Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı... 22:23
Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı... 15.06.2021 | 12:35
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor 00:36
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor 15.06.2021 | 11:51
Son Dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta yollar göle döndü 00:18
Son Dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta yollar göle döndü 15.06.2021 | 11:32
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 03:44
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 15.06.2021 | 11:33
Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim? 19:07
Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim? 15.06.2021 | 11:07
Müge Anlı 15 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da sert tepki Kadınlığımdan utanıyorum! Biraz edep... Biraz haya... 19:13
Müge Anlı 15 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da sert tepki "Kadınlığımdan utanıyorum! Biraz edep... Biraz haya..." 15.06.2021 | 10:31
İstanbul'da kahvehaneye çevrilen eve baskın: 23 şahsa toplamda 79 bin 787 TL ceza 00:11
İstanbul'da kahvehaneye çevrilen eve baskın: 23 şahsa toplamda 79 bin 787 TL ceza 15.06.2021 | 10:10
Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza! 00:41
Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza! 15.06.2021 | 10:10
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı 00:27
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı 15.06.2021 | 10:10

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda bulunan bir otomobil, trafiği kapatıp drift yaptı. Cep telefonu kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün akşam saat 20.30 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi Eski İzmir Caddesi üzerinde asker uğurlaması için uzun bir araç konvoyu oluşturan kişiler, ortalığı birbirine kattı. Konvoydan bir otomobil yolu kapatırken, başka bir otomobilin sürücüsü ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Drift yapan araç sürücüsünün plakasını kapatarak önlem aldığı gözlenirken, bir süre sonra konvoydakilerin yolu trafiğe açarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Polis ekipleri drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde konvoydaki bir otomobilin akan trafiği durdurduğu bir başka otomobilin ise drift yaptığı görüldü. Ayrıca konvoyda bulunan kişilerin yolun ortasında o anları cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler tepki çekti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA