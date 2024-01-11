Osmaniye'de ’Narkogüç’ operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video
Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.
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