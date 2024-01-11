Video Yaşam Osmaniye'de ’Narkogüç’ operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video
Osmaniye'de ’Narkogüç’ operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video

Osmaniye'de ’Narkogüç’ operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video

11.01.2024 | 14:09

Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik 'Narkogüç' adı verilen operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 8 şahıs tutuklandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 168,25 gram bonzai, 39,14 gram esrar, 1 esrar ezme aparatı ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 20 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan Mehmet S., 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan İrfan U., 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Arif S., 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Süleyman Taha S., İsmail D. ,Mustafa A., Furkan B. ve Fatma B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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