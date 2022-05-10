Osmaniye’de zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video

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Osmaniye’de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Özel Harekat Polislerinin 'aç kapıyı polis' uyarısının ardından adreslere yapılan baskında ekipler tarafından belirlenen noktalar didik didik arandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, bonzai ele geçirildi. 9 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.