Video Yaşam Otelde dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı! 3 tetikçiyle birlikte tutuklandı | Video
Otelde dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı! 3 tetikçiyle birlikte tutuklandı | Video

Otelde dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı! 3 tetikçiyle birlikte tutuklandı | Video

12.03.2025 | 12:19

Bursa'da Cevzet Ö. (43), aile otelinin işletilmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı kardeşleri Vedat Ö. (38) ile Servet Ö. (36) tarafından silahla tehdit edilip dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Cevzet Ö. tedavisi sonrası tetikçi olarak tuttuğu 3 kişiye kardeşini aracını kurşunlattı. Gözaltına alınan Cevzet Ö. ile tetikçiler Çağatay Çakılcı (32), Mertcan Sezer (31) ve Eray Yılmaz (33), tutuklandı.

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İstanbul'da yaşayan Cevzet Ö., Kestel ilçesindeki aile otelinin işletmesinde çıkan sorunları gidermek üzere Bursa'ya geldi. Anlaşmazlığı gidermek için konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. ve Servet Ö. ile tartışan Cevzet Ö., 4 Mart'ta 2 kardeşi tarafından silahla tehdit edilip, yumruk ve tekmelerle darbedildi. Cevzet Ö.'ün, biri elinde tabanca bulunan 2 kardeşi tarafından lobide darbedildiği anlar, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İFADELERİ SONRASI SERBEST KALDILAR

Görüntülerde; kardeşleri tarafında otel lobisinde sürüklenen Cevzet Ö.'nün yumruk ve tekme darbeleriyle kanlar içinde yığıldığı, yerde yatarken de kardeşlerinin dövmeye devam ettiği görüldü. Kaburgalarında kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşan Cevzet Ö., çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polisin gözaltına aldığı Vedat Ö. ile Servet Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TABURCU OLDUKTAN SONRA 3 TETİKÇİ TUTTU

Cevzet Ö., hastaneden taburcu olduktan sonra, iddiaya göre para karşılığı anlaştığı Çağatay Çakılcı, Mertcan Sezer ve Eray Yılmaz'a, kardeşi Vedat Ö.'ün park halindeki aracını kurşunlattı. Silahlı saldırı sonrası polis, 3 şüpheli ile onları azmettiren Cevzet Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, 'Silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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