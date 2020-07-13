Video Yaşam Otoban kenarında görenleri şaşırtan düğün eğlencesi kamerada | Video

Otoban kenarında görenleri şaşırtan düğün eğlencesi kamerada | Video

Otoban kenarında görenleri şaşırtan düğün eğlencesi kamerada | Video
13.07.2020 | 12:36

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Kırşehir’den, Ankara’ya gelin alamaya giden vatandaşlar dönüş yolunda araçları bozulunca otobanda davullu zurnalı oyuna durdu.

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Ankara'nın Keçiören ilçesine gelin alamaya giden Taşkıran ailesinin dönüş yolunda araçları bozuldu. Otobanda seyir halinde bulunan diğer sürücülerin ikazları sonrasında duran aile, Kuzey Yıldızı Vadisi alt kısmında bulunan yolda davullu zurnalı eğlence düzenledi. Sağ salim gelini aldıktan sonra araçlarının bozulduğunu ifade eden Zeynal Taşkıran, yaşadıkları durumu 'şen ola düğün şen ola' diye anlattı. Taşkıran, "Bu mutlu günümüzde gelinimizi aldık ama evine bırakamadık. Arabamızda pürüz çıktı yollardayız. Önemli değil sabaha kadar buradayız" dedi. Yol kenarında yaşanılan durumu eğlenceli hale getiren akrabalar ise; "Allah düğünümüzü hayırlı etsin. Arabalardan duman çıktı. Patlayacaktı. Herkes yahni olacaktı neredeyse" diyerek yaşadıkları anı anlattı. Davul sesi ile kendinden geçen aile yol kenarında çekici beklerken oyuna durdu. Öte yandan çevrede bulunan mahalle sakinleri ise balkonlardan yaşanılan durumu cep telefonlarına kaydetti. Oynayan vatandaşlardan birisinin ise; "Akşam sosyal mesafe diye haberlere çıkmazsak iyi" diyerek güldüğü görüldü.


Yolda kalan araçlar çekici ile yoldan çekilirken düğün sahipleri de yönlendirilen araçlarla yoldan düğün evine ayrıldı.

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