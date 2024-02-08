Video Yaşam Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video
Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video

Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video

08.02.2024 | 09:19

Bursa-İstanbul otoyolu Gemlik-Dürdane mevkiinde kaza yapan tır yan yatarak alev alev yandı. Tırda zaman zaman yaşanan patlamalar korku dolu anlar yaşattı. Şoförün yanan ve patlayan araçtan kurtulma anları da saniye saniye kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Bursa-İstanbul otoyolu Gemlik-Dürdane mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza yapan tır yan devrildi. Kazanın şiddetiyle yan yatan tır alev almaya başladı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, tır sürücüsü kazayı hafif olarak atlattı.
Tırda zaman zaman patlama yaşandı. Trafik ise tek şeritten akarken, yoldan geçen diğer sürücüler ve yolcular olayı korku dolu gözlerle izlediler.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video 01:27
İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video 08.02.2024 | 09:19
Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video 00:58
Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video 08.02.2024 | 09:19
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video 01:17
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video 08.02.2024 | 09:19
Bursa’da korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü | Video 03:15
Bursa’da korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü | Video 08.02.2024 | 09:03
Tuzla’da kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı | Video 02:37
Tuzla'da kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı | Video 08.02.2024 | 08:00
Tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı | Video 01:21
Tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı | Video 08.02.2024 | 07:36
Eyüpsultan’da virajı alamayan araç çay bahçesine uçtu | Video 02:20
Eyüpsultan'da virajı alamayan araç çay bahçesine uçtu | Video 08.02.2024 | 06:15
2,5 milyarlık vurgunda yakalanan Sedat Ocakçı İzmir’de | Video 05:08
2,5 milyarlık vurgunda yakalanan Sedat Ocakçı İzmir’de | Video 08.02.2024 | 06:15
Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı! 10:09
Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı! 07.02.2024 | 21:22
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada 00:29
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada 07.02.2024 | 21:24
Otobanda kaza yapan tır alevlere teslim oldu...Şoför ölümden böyle kurtuldu 00:58
Otobanda kaza yapan tır alevlere teslim oldu...Şoför ölümden böyle kurtuldu 07.02.2024 | 18:24
Siirt’te korona döneminde açılan moleküler biyoloji laboratuvarı birçok hastalığın teşhisinde kullanılıyor 02:55
Siirt'te korona döneminde açılan moleküler biyoloji laboratuvarı birçok hastalığın teşhisinde kullanılıyor 07.02.2024 | 18:24
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 7 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:01
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 7 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 07.02.2024 | 16:37
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı! O anlar kamerada | Video 02:40
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı! O anlar kamerada | Video 07.02.2024 | 16:19
2,5 milyarlık vurgunda aranan Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı | Video 01:21
2,5 milyarlık vurgunda aranan Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı | Video 07.02.2024 | 15:41
Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolculuğu başlıyor! Uzay İstasyonu’ndan 17.05’te ayrılması bekleniyor | Video 03:30
Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolculuğu başlıyor! Uzay İstasyonu'ndan 17.05'te ayrılması bekleniyor | Video 07.02.2024 | 15:29
Polisten şafak vakti DEAŞ’a operasyon: 1 gözaltı | Video 01:42
Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı | Video 07.02.2024 | 15:22
Edirne’de günlerdir polislerden kaçan sürücü ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralı | Video 02:27
Edirne’de günlerdir polislerden kaçan sürücü ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralı | Video 07.02.2024 | 15:15
Arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı | Video 01:34
Arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı | Video 07.02.2024 | 15:16
Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video 03:35
Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video 07.02.2024 | 14:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA