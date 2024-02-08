Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video
Bursa-İstanbul otoyolu Gemlik-Dürdane mevkiinde kaza yapan tır yan yatarak alev alev yandı. Tırda zaman zaman yaşanan patlamalar korku dolu anlar yaşattı. Şoförün yanan ve patlayan araçtan kurtulma anları da saniye saniye kameraya yansıdı.
Tırda zaman zaman patlama yaşandı. Trafik ise tek şeritten akarken, yoldan geçen diğer sürücüler ve yolcular olayı korku dolu gözlerle izlediler.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video 08.02.2024 | 09:19
00:58
Otobanda kaza yapan tır alev aldı, tır şoförü ölümden döndü | Video 08.02.2024 | 09:19
01:17
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 55 kilo skunk ele geçirildi | Video 08.02.2024 | 09:19
03:15
Bursa’da korkunç cinayet! Ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldürdü | Video 08.02.2024 | 09:03
02:37
Tuzla'da kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı | Video 08.02.2024 | 08:00
01:21
Tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı | Video 08.02.2024 | 07:36
02:20
Eyüpsultan'da virajı alamayan araç çay bahçesine uçtu | Video 08.02.2024 | 06:15
05:08
2,5 milyarlık vurgunda yakalanan Sedat Ocakçı İzmir’de | Video 08.02.2024 | 06:15
10:09
00:29
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada 07.02.2024 | 21:24
00:58
Otobanda kaza yapan tır alevlere teslim oldu...Şoför ölümden böyle kurtuldu 07.02.2024 | 18:24
02:55
05:01
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 7 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 07.02.2024 | 16:37
02:40
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı! O anlar kamerada | Video 07.02.2024 | 16:19
01:21
03:30
01:42
Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı | Video 07.02.2024 | 15:22
02:27
01:34
Arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı | Video 07.02.2024 | 15:16
03:35
Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video 07.02.2024 | 14:42