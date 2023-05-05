Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 05.05.2023 | 14:08 DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste şoförlük yapan Uğur Aslan (39), aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kentte 2 gün önce akşam saatlerinde Uğur Aslan yönetimindeki 21 BK 91 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü Kayapınar ilçesi Medya Kavşağı'na geldiğinde, içindeki 31 yaşındaki erkek yolcu, aniden fenalaştı. Bunun üzerine Aslan, ışıklı güzergah tabelasını kapatarak, fenalaşan yolcuyu 15 durak boyunca durmadan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu, tedavisinin ardından taburcu edildi.



"15 DURAK BOYUNCA DURMADAN HASTANEYE GÖTÜRDÜK"

O anları anlatan şoför Uğur Aslan, "O gün A3 güzergahında çalışıyordum. Kayapınar ilçesi Medya Kavşağı'na gelince saat 17.15 sıralarında otobüse binen bir vatandaş rahatsızlandı. Bu arada ben de bizden sorumlu saha amirini aradım. Saha amirim bana, "Tabelanı kapat direkt hastaneye git" dedi. Ben de yolculardan izin alarak tabelamı kapattım ve yolcularla birlikte 15 durak boyunca durmadan hastaneye götürdük. O esnada yolculardan bazıları adamın yüzüne su döktü. Genç kardeşimizin yüz rengi değişince tereddütsüz hastaneye götürdüm. Bu benim arkadaşım veya ailemden biri de olabilirdi. Ben insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

