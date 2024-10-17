Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı | Video
Van'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otomobilin ön camından girip bagaja kadar geldiği kazada sürücü yaralandı.
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