Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada | Video 26.12.2024 | 12:16 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza dün saat 19.40 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca Yolu caddesinde meydana geldi. Kozluca yolu caddesinde seyir halinde olan sürücü Ömer A.(35) Yönetimindeki 16 AFN 062 plakalı otomobil, Akpınar caddesinden çıkan sürücü İsmail A.(21) yönetimindeki 16 BNZ 717 Plakalı Motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.