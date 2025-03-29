Otomobil ile hafif ticari aracın kazası güvenlik kamerasında: 2 yaralı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, trafik tabelası, aydınlatma direği ve çelik telleri altına alıp orta refüje çarparak durabildi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralanan otomobil sürücüsü ile diğer araçta fenalaşan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan hafif ticari araçta fenalaşan yaşlı bir kadın da hastaneye götürüldü.
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