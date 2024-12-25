Otomobille çarpışan dolmuşun devrildiği anlar kamerada: 5 yaralı | Video
Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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