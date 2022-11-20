Özel hastanedeki skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş | Video

Tokat’ta özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastaya şiddet uygulandığını gösteren görüntüler yayınlanmasının ardından Bakan Koca'nın talimatı ile görevlendirilen müfettişler hastanede incelemeye başladı.

Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastaya hemşireler tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri izleyenlerin tüylerini diken diken etmişti. İnfiale neden olan görüntülerin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyle ilgi derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu. Görüntüler basına düşer düşmez görevlendirilen müfettişler sabah saatlerinde hastaneye girip incelemelerine başladı.