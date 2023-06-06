Video Yaşam Papağanı yakalamak isterken elektrik akımına kapılan genç, 58 gün sonra öldü! | Video
Papağanı yakalamak isterken elektrik akımına kapılan genç, 58 gün sonra öldü! | Video

Papağanı yakalamak isterken elektrik akımına kapılan genç, 58 gün sonra öldü! | Video

06.06.2023 | 11:28

Antalya'da elektrik direğindeki tele konan papağanını 7 metrelik alüminyum çubukla almak isterken akıma kapılan 2 arkadaştan Halit Cankurt (23), 58 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

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Olay, 9 Nisan Pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde, 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki kaldırımda yaşandı. Y.K ile Halit Cankurt, elektrik direğindeki tele konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı. Alüminyum çubuğun tele değmesiyle Cankurt ve arkadaşı Y.K. elektrik akımına kapılıp yere yığıldı. Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 arkadaşın akıma kapılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri 2 arkadaşı hastaneye götürdü. Y.K. tedavisinin ardından taburcu olurken, Cankurt'un tedavisine devam edildi.

Hastanede tedavisi devam eden Halit Cankurt'un dün gece kalbi durdu. Yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Cankurt'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 58 gün sonra hayatını kaybeden Cankurt'un cenazesini almaya gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cankurt'un ailesi yakınlarının desteğiyle ayakta durabilirken, cenaze Kepez ilçesindeki Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yaklaşık 2 ay önce yaşanan olayın görgü tanığı İlyas Gürbüz, "Kaçan ve elektrik teline konan kuşunu çağırmak için elindeki diğer kuşuyla geldi. Kuş telden inmeyince diğer arkadaşını aradı ve o da elinde alüminyum bir çubukla geldi. Birinin gücü yetmeyince diğeri de yardım etmek istedi. Tele uzandıkları esnada elektrik çarptı ve yere yığıldılar. Elektrik çarpması olduğu için bir şey yapmadık. Hemen ambulans geldi ve müdahale etti. Hepimiz şok olduk, donduk kaldık. Ellerindeki çubuk tam tellere bile değmemişti. Birdenbire kıvılcımlar oluştu" dedi.

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