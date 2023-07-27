'Param yok' dedi yolda indirildi, taksiciye tokat attı! | Video
AVCILAR'da taksiye binen yabancı uyruklu bir kadın iddiaya göre, taksi şoförüne parasının olmadığını söyledi. Taksi şoförü tarafından araçtan indirilen müşteri, bağırmaya başladı. Kadın, kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attı. O anlar kameraya yansıdı.
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