Video Yaşam Paşalimanı Adası'nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video
Paşalimanı Adası'nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video

Paşalimanı Adası'nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video

27.10.2025 | 08:55

Balıkesir'in Paşalimanı Adası'na keklik avlamaya gelen avcılar, ada sakinleri tarafından protesto edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'na 3 yıl önce bırakılan keklikler için aradan geçen 3 yılın ardından av serbest hale getirildi. Milli Parklar Müdürlüğü'nce ocak ayına kadar serbest bırakılan keklik avı için adaya gelen avcılar, av sonrası akşam dönüş için limana geldi. Avcıları limanda pankartlarla karşılayan ada sakinleri, 'Av spor değil cinayettir' yazılı dövizler açtı. Jandarma timlerinin korumasında gemiye binen avcıların araçlarındaki keklik kafesleri ise dikkat çekti. Ada sakinleri, haftasonu boyunca avcıların silah seslerinden dolayı evden dışarı çıkamadıklarını ve korktuklarını dile getirdiler.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Paşalimanı Adası’nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video 00:30
Paşalimanı Adası'nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video 27.10.2025 | 08:55
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 01:39
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 27.10.2025 | 08:55
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 01:04
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 27.10.2025 | 08:55
Yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti | Video 04:02
Yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti | Video 27.10.2025 | 08:55
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu | Video 01:08
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu | Video 27.10.2025 | 08:54
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 04:12
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL'lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 26.10.2025 | 23:26
Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı | Video 01:19
Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı | Video 26.10.2025 | 16:55
Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video 00:20
Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video 26.10.2025 | 16:55
Elazığ’da korku dolu anlar: 4 kişilik aile nehir ortasında birbirine sarılarak hayatta kaldı | Video 03:10
Elazığ'da korku dolu anlar: 4 kişilik aile nehir ortasında birbirine sarılarak hayatta kaldı | Video 26.10.2025 | 15:49
Kayıp olarak aranan ve parkta kriz geçirerek hayatını kaybeden Hiranur’un son anlarını görgü tanığı anlattı | Video 03:30
Kayıp olarak aranan ve parkta kriz geçirerek hayatını kaybeden Hiranur'un son anlarını görgü tanığı anlattı | Video 26.10.2025 | 15:49
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 05:41
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 26.10.2025 | 13:46
Gönen’de park halindeki 8 araca tır çarptı! O anlar kamerada | Video 01:32
Gönen'de park halindeki 8 araca tır çarptı! O anlar kamerada | Video 26.10.2025 | 13:41
SOLOTÜRK’ten Pamukkale semalarında Cumhuriyet coşkusu | Video 05:05
SOLOTÜRK'ten Pamukkale semalarında Cumhuriyet coşkusu | Video 26.10.2025 | 13:06
Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video 06:27
Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video 26.10.2025 | 11:21
Önce yedek anahtarı, 1 ay sonra arabayı çaldılar | Video 09:10
Önce yedek anahtarı, 1 ay sonra arabayı çaldılar | Video 26.10.2025 | 11:21
Vicdansızlığın böylesi! 2 aylık bebek sokağa terk edildi | Video 01:00
Vicdansızlığın böylesi! 2 aylık bebek sokağa terk edildi | Video 26.10.2025 | 09:31
Çay ocağında otururken tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video 00:41
Çay ocağında otururken tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.10.2025 | 09:31
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 01:25
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 26.10.2025 | 08:54
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 01:21
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 26.10.2025 | 08:54
Tekirdağ’da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 03:33
Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 25.10.2025 | 17:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY