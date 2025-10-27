Paşalimanı Adası'nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video 27.10.2025 | 08:55 Balıkesir'in Paşalimanı Adası'na keklik avlamaya gelen avcılar, ada sakinleri tarafından protesto edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'na 3 yıl önce bırakılan keklikler için aradan geçen 3 yılın ardından av serbest hale getirildi. Milli Parklar Müdürlüğü'nce ocak ayına kadar serbest bırakılan keklik avı için adaya gelen avcılar, av sonrası akşam dönüş için limana geldi. Avcıları limanda pankartlarla karşılayan ada sakinleri, 'Av spor değil cinayettir' yazılı dövizler açtı. Jandarma timlerinin korumasında gemiye binen avcıların araçlarındaki keklik kafesleri ise dikkat çekti. Ada sakinleri, haftasonu boyunca avcıların silah seslerinden dolayı evden dışarı çıkamadıklarını ve korktuklarını dile getirdiler.