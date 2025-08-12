Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video
Pendik’te 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Olayı gören vatandaşlar, alevlerin çatıyı sardığı anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
