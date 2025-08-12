Video Yaşam Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video
Pendik'te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video

Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video

12.08.2025 | 08:41

Pendik’te 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, binanın çatısından yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangının alt katlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayı gören vatandaşlar, alevlerin çatıyı sardığı anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 12.08.2025 | 08:41
