Video Yaşam Pendik'te şoke eden 'belge' kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video
Pendik'te şoke eden 'belge' kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video

Pendik'te şoke eden 'belge' kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video

28.11.2025 | 15:28

Pendik'te iddiaya göre muhtarlığa 'fakirlik belgesi' almak için giden bir kadın, sigortası olduğu gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi. Bunun üzerine kadın, muhtara saldırdı. İki kadın arasındaki tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, 'fakirlik belgesi' almak üzere mahalle muhtarlığına gitti. Kadının talebi üzerine sisteme bakan muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi. Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle iki bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı. İki kadın arasındaki kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te şoke eden ’belge’ kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 04:49
Pendik'te şoke eden 'belge' kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 28.11.2025 | 15:28
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay’ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 04:54
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay'ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 28.11.2025 | 15:09
Büyükçekmece’de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:23
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 28.11.2025 | 14:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 01:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 28.11.2025 | 14:14
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 02:07
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 28.11.2025 | 13:53
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 00:14
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 28.11.2025 | 11:33
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 01:09
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 28.11.2025 | 10:57
Kağıthane’de küfürleşme cinayeti kamerada: Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu | Video 03:18
Kağıthane’de küfürleşme cinayeti kamerada: Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu | Video 28.11.2025 | 10:48
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: ’Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin’ | Video 00:47
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' | Video 28.11.2025 | 10:22
Hatay’da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:42
Hatay'da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 28.11.2025 | 09:29
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:01
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.11.2025 | 08:57
Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti | Video 02:13
Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti | Video 28.11.2025 | 08:31
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 03:32
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 28.11.2025 | 08:31
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 04:00
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 28.11.2025 | 01:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 04:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 27.11.2025 | 22:15
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 02:23
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 27.11.2025 | 21:44
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 01:10
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 27.11.2025 | 21:38
Diyarbakır’da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 00:06
Diyarbakır'da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 27.11.2025 | 15:43
İstanbul Gaziosmanpaşa’da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 05:00
İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 27.11.2025 | 14:14
Mardin’de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 01:29
Mardin'de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 27.11.2025 | 13:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY