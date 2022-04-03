Petek Dinçöz yıllar sonra ortaya çıktı! Mini şortlu pozuna beğeni yağdı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz sosyal medya hesabını daha sık kullanmaya başladı. Mini şortlu pozunu paylaşan Petek Dinçöz'i takipçileri öve öve bitiremezken bazı hayranları da estetiğin dozunu abarttığını yazdı. İşte Petek Dinçöz'ün instagram hesabında olay yaratan son paylaşımları.