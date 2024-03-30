Polis aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 30.03.2024 | 09:30 Çorum'da polis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. İdaresindeki motosiklet ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip otosu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.