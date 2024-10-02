Polisten kaçarken kazaya neden oldu: 2’si polis 4 yaralı

Eskişehir’de plakasız motosikletiyle polisten kaçarken ilk önce karşısından gelen hafif ticari araca, daha sonra da polis motosikletine çarpan sürücü kazaya neden oldu. Kazada, 2’si polis memuru 4 kişi yaralandı.