Video Yaşam Rizeliler'den Türkiye’nin gururu Togg’a yoğun ilgi | Video
Rizeliler'den Türkiye’nin gururu Togg’a yoğun ilgi | Video

Rizeliler'den Türkiye’nin gururu Togg’a yoğun ilgi | Video

20.04.2023 | 12:52

Türkiye'nin yerli ve milli arabası Togg, Rize’de vatandaşların beğenisine sunuldu. Togg'u incelemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), TX10 modelini daha önce sergilendiği şehirlerde olduğu gibi Rize'de de büyük ilgiyle karşılandı. Anadolu rengiyle Rize'de bir AVM'nin önünde sergilenen Togg'a binerek detaylı şekilde inceleme fırsatı bulan vatandaşlar gururlandıklarını ve ileride otomobile sahip olmak istediklerini söylediler. Togg'u görenler araca binmek için sıraya girerken, bazıları da cep telefonları ile fotoğraflarını çekerek o anları kaydetti. Vatandaşlar yetkililerden Togg hakkında bilgi alırken, aracın kentte bir süre daha sergilenecek.

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