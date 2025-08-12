Video Yaşam Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video

Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video

12.08.2025 | 12:26

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan rüzgarda uçan gölgelik şemsiyesini tutmaya çalışan bir kişi yaralandı. Çevrede bulunan araçlar hasar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, olay ilçedeki sebze ve meyve halinde yaşandı. Aniden çıkan sert rüzgar, bir iş yerinin önünde bulunan büyük gölgelik şemsiyeyi yerinden oynattı. Durumu fark eden iş yeri sahibi şemsiyeyi tutmaya çalıştığı sırada dev şemsiye havalanarak kenarda park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Olayda hafif sıyrıklarla yaralanan esnaf ayakta tedavi edilirken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 00:33
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 12.08.2025 | 12:26
Komşusunun anahtarını kopyalayıp 1,7 milyon liralık altın çaldı, sıfır araç aldı | Video 01:08
Komşusunun anahtarını kopyalayıp 1,7 milyon liralık altın çaldı, sıfır araç aldı | Video 12.08.2025 | 12:26
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 00:16
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 12:26
Balıkesir’deki ünlü süt fabrikasındaki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
Balıkesir'deki ünlü süt fabrikasındaki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.08.2025 | 12:26
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 01:04
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 12.08.2025 | 11:42
Antalya’da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video 01:48
Antalya'da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video 12.08.2025 | 11:37
’Uzaktan erişim yöntemiyle’ dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 06:21
'Uzaktan erişim yöntemiyle' dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 12.08.2025 | 11:04
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 04:43
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 10:55
Kazada kopan parmağı gece karanlığında arayarak buldular | Video 02:18
Kazada kopan parmağı gece karanlığında arayarak buldular | Video 12.08.2025 | 10:33
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video 01:16
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video 12.08.2025 | 10:33
Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 01:07
Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 12.08.2025 | 10:33
Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video 01:00
Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video 12.08.2025 | 10:32
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 986 milyon lira değerinde yaklaşık 1.5 ton uyuşturucu yakaladı | Video 02:01
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 986 milyon lira değerinde yaklaşık 1.5 ton uyuşturucu yakaladı | Video 12.08.2025 | 10:32
İzmir’de 12 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı | Video 00:13
İzmir'de 12 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı | Video 12.08.2025 | 10:02
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 01:32
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 12.08.2025 | 09:48
Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video 02:14
Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video 12.08.2025 | 09:28
Otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen sürücüye 11 bin TL ceza | Video 00:32
Otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen sürücüye 11 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 09:19
Hatay’da orman yangını sürüyor! Alevlere müdahale 10. saatte devam ediyor | Video 01:40
Hatay'da orman yangını sürüyor! Alevlere müdahale 10. saatte devam ediyor | Video 12.08.2025 | 08:48
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 03:22
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 12.08.2025 | 08:41
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 03:01
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 12.08.2025 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY