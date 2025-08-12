Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan rüzgarda uçan gölgelik şemsiyesini tutmaya çalışan bir kişi yaralandı. Çevrede bulunan araçlar hasar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 12.08.2025 | 12:26
