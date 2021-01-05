Video Yaşam Safranbolu Kaymakamlığı'ndan İstiklal Marşı klibi | Video

Safranbolu Kaymakamlığı'ndan İstiklal Marşı klibi | Video

Safranbolu Kaymakamlığı'ndan İstiklal Marşı klibi | Video
05.01.2021 | 10:45

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Karabük Safranbolu Kaymakamlığı 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle İstiklal Marşı klipi çekti.

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Karabük Safranbolu Kaymakamlığı 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle İstiklal Marşı klipi hazırladı.

12 Mart 1921 de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmişti. 2021 yılında İstiklal Marşının kabul edilmesinin 100.yılı olacak. Bu nedenle TBMM 2021 yılını oy çokluğu ile "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edildi. Bunun üzerine Safranbolu Kaymakamlığı tarafından bir klip hazırlandı. Klip Safranbolu Müftüsü İsmail Temur'un ilk 4 kıtasını okuması ile başlayan klip daha sonra diğer daire müdürlerinin İstiklal marşının 4 lük kıtalar halinde okuması ile devam ediyor. İstiklal Marşının son 4 kıtasını ise İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz okudu.

İstiklal marşını yazan Mehmet Akif Ersoy ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portrelerinden sonra dalgalanan Türk Bayrağı ile sona eriyor.

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