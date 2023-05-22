Sahtecilik çetesine operasyon! Sahte dövizlerle yakalandılar… | Video 22.05.2023 | 10:44 İstanbul’da sahte para, sahte pasaport ve sahte kimlik imal ederek piyasaya süren üç kişi operasyonla yakalandı. Operasyonda sahte 500 bin dolar ve sahte 295 bin euro ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde sahte para, sahte pasaport ve sahte kimlik imal ederek piyasaya süren üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adrese yapılan aramalarda sahte 500 bin dolar, sahte 295 bin euro, 18.15 gram uyuşturucu madde ve bir adet para sayma makinesi ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Sahtecilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.