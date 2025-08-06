Video Yaşam Sakarya’daki kanlı gece! ‘Kız yeğene laf atma’ iddiası, silahlı kavgaya dönüştü | Video
Sakarya’daki kanlı gece! ‘Kız yeğene laf atma’ iddiası, silahlı kavgaya dönüştü | Video

Sakarya’daki kanlı gece! ‘Kız yeğene laf atma’ iddiası, silahlı kavgaya dönüştü | Video

06.08.2025 | 08:51

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, iki aile arasında yaşanan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmanın ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Olayın, 15-16 yaşlarındaki bir kıza laf atıldığı iddiasıyla başlayan tartışmanın ardından yaşandığı öne sürülürken, silahlı kavganın yaşandığı mahalle jandarma ekiplerince abluka altına alındı. Bölgede yapılan aramalarda onlarca boş kovan bulundu, bir silah ele geçirildi ve olay yerinden kaçan iki şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi. Yaşanan olayda Mustafa Keskin (50) ve Numan Kotan (45) hayatını kaybederken, Murat K. (40) ve Yusuf K. yaralandı. Şüpheliler İ.K. ve E.K. ise olay yerinden farklı araçlarla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine ulaşan jandarma ekipleri bölgeyi tamamen ablukaya alarak geniş çaplı inceleme başlattı.

BÖLGEDE ONLARCA KOVAN BULUNDU
Sokakta başlayan çatışmanın izlerinin caddeye uzandığını tespit eden jandarma ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir durakta mermi, yolda ise kan izlerini buldu. Bir yandan bölgedeki her noktayı didik didik arayan ekipler, bir yandan da olay yerinden farklı araçlarla kaçarak kayıplara karışan şüpheli İ.K. ve E.K.'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Suçta kullanılan silahlardan biri de ele geçirildi.

KIZ YEĞENE LAF ATILDIĞI İDDİASI
Öte yandan, 2 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanması ile neticelenen kanlı geceye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, E.K.'nın 15-16 yaşındaki kız yeğenine laf atılması üzerine Y.K. ile arasında iki gün önce tartışma yaşandı. Y.K.'nın babası Mustafa Keskin, yaşanan tartışmanın ardından E.K. ile konuşmaya gitti. Tarafların konuşarak arayı buldukları ancak ardından silahlı kavganın çıktığı öğrenildi. Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatılırken, yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

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