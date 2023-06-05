Samsun Ladik'te sel araçları böyle sürükledi! Selde hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı | Video
Samsun’un Ladik ilçesinde yaşanan selde hayatını kaybeden Şükrü Köksal son yolculuğuna uğurlandı. İlçedeki selin vahameti meydana çıkan yeni görüntülerle gözler önüne serildi.
ARAÇLARIN SÜRÜKLENME ANI KAMERADA
İlçeyi vuran selden yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin büyüklüğü yeni ortaya çıkan görüntülerle gözler önüne serildi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yolların göle döndüğü, araçların da sel sularına kapılıp sürüklendiği görüldü.
Birçok ilçede hayatı olumsuz etkileyen sağanağın zaman zaman tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.
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