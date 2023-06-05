Samsun Ladik'te sel araçları böyle sürükledi! Selde hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.06.2023 | 16:21 Samsun’un Ladik ilçesinde yaşanan selde hayatını kaybeden Şükrü Köksal son yolculuğuna uğurlandı. İlçedeki selin vahameti meydana çıkan yeni görüntülerle gözler önüne serildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ladik'te metrekareye 97 kilodan fazla yağış düştü. Yağışların aniden bastırması ilçede selin oluşmasına neden oldu. Selden hayvanlarını korumak isteyen Şükrü Köksal, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düştü ve taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti. Köksal'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da katıldı.İlçeyi vuran selden yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin büyüklüğü yeni ortaya çıkan görüntülerle gözler önüne serildi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yolların göle döndüğü, araçların da sel sularına kapılıp sürüklendiği görüldü.Birçok ilçede hayatı olumsuz etkileyen sağanağın zaman zaman tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.