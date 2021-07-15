Samsun’da su samuru görüntülendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
Alev alan piknik tüpünü tekmeleyerek böyle dışarıya çıkardı | Video 15.07.2021 | 11:00
07:00
02:04
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
01:18
İskenderun Körfezinde hortum çıktı | Video 15.07.2021 | 10:25
00:35
00:23
Samsun’da su samuru görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
02:58
Taksim Meydanı’nda olaylı asansör kavgası kamerada | Video 15.07.2021 | 10:01
03:48
01:11
03:58
00:42
SON DAKİKA: Rize'de sel felaketi! Selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı 15.07.2021 | 09:41
06:14
04:07
03:10
04:22
Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor | Video 15.07.2021 | 08:46
00:23
Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada | Video 15.07.2021 | 08:46
00:38
TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı | Video 15.07.2021 | 08:46
02:32
02:07
Rize’de şiddetli yağış etkili oldu | Video 14.07.2021 | 22:37
03:50
İHH Kurban ekipleri yola çıktı | Video 14.07.2021 | 18:48
Samsun’da sahilde vakit geçiren vatandaşların kamerasına su samuru takıldı. Su samurunun denizden yakaladığı balığı sahile çıkarıp yediği anlar kaydedildi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru Atakum sahilinde görüntülendi. Ürken ve suda yaşadığı için nadir görünen hayvanlar arasında yer alan su samurunun sahilde balık yediği görüldü.
Sahilde vakit geçiren vatandaşların görüntülediği su samuru denizden çıkışıyla bir anda şaşırttı. Vatandaşlar su samurunun yakaladığı balığı yediği anlara şahit oldu ve bu anları kaydetti. Kendisini görüntüleyenlere aldırış etmeyen su samuru, balık ziyafeti sonrası suya girip gözden kayboldu.