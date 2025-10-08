Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.10.2025 | 12:50 Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik kolisi ayrıca yine uyuşturucu ticaretinden aranan 1 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.