Video Yaşam Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video

08.10.2025 | 12:50

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik kolisi ayrıca yine uyuşturucu ticaretinden aranan 1 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:27
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.10.2025 | 12:50
Ezine’de uyuşturucu operasyonu, otomobilde uyuşturucu ve 500 bin TL yakalandı | Video 00:25
Ezine’de uyuşturucu operasyonu, otomobilde uyuşturucu ve 500 bin TL yakalandı | Video 08.10.2025 | 12:14
D-100’de motosikletle tehlikeli hareketler kamerada | Video 00:37
D-100'de motosikletle tehlikeli hareketler kamerada | Video 08.10.2025 | 11:49
Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video 02:14
Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video 08.10.2025 | 11:14
Batman’da yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:21
Batman’da yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 08.10.2025 | 11:01
Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video 03:12
Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video 08.10.2025 | 10:32
Elazığ’da bir vatandaş, tekmeyle otobüs durağının camını kırdı! O anlar kamerada | Video 00:14
Elazığ’da bir vatandaş, tekmeyle otobüs durağının camını kırdı! O anlar kamerada | Video 08.10.2025 | 10:03
Mersin’de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video 01:21
Mersin'de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video 08.10.2025 | 10:03
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 02:40
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 08.10.2025 | 08:59
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 01:53
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 08.10.2025 | 08:59
Sumud Filosu’nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: Gazze’ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık | Video 01:55
Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: "Gazze'ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık" | Video 08.10.2025 | 08:59
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 09:46
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 07.10.2025 | 16:36
Avcılar’da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 03:03
Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 01:13
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 07.10.2025 | 15:36
Eski kız arkadaşını işten çıkarsınlar diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 01:09
Eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:24
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 02:21
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 01:43
Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 07.10.2025 | 14:29
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 03:04
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 07.10.2025 | 13:23
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 02:01
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 07.10.2025 | 12:47
İzmir’de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY