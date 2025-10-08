Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi adliyeye sevk edildi.
İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
