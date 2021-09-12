Video Yaşam Sancaktepe’de metro inşaatında göçük: Yaralılar var | Video

Sancaktepe’de metro inşaatında göçük: Yaralılar var | Video

Sancaktepe’de metro inşaatında göçük: Yaralılar var | Video
12.09.2021 | 10:39

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İBB tarafından Sancaktepe’de Veysel Karani Mahallesinde yürütülen metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi. Göçükte 1’i ağır 2 işçi yaralandı. Mahalle sakinleri tedbirsiz ve önlemsiz çalışan İBB yönetimine tepki gösterdi. Göçük oluşan metro inşaatı havadan görüntülendi.

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Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe -Çekmeköy arasındaki metro hattının Veysel Karani Mahallesindeki inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte 1'i ağır 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalan 2 işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri göçük alanında tüm bulguları araştırdı. Öte yandan mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı işçilerin can güvenliği olmadığı gibi kendilerinin can güvenliklerinin olmadığını belirterek İBB'ye tepki gösterdi. Göçük oluşan metro inşaat alanı havadan görüntülendi.

"MAHALLELİ OLARAK BİZİMDE CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Tedbirsiz metro çalışmasından dolayı İBB yönetimine tepki gösteren mahalle sakini Emine Kaya, "Metro inşaatında göçük oluşmuş, evlerimizin balkonlarından baktığımızda sağlık ekipleri ve polisler geldi. Çalışan işçilerin can güvenliği yok ama mahalle olarak bizimde can güvenliğimiz yok. İş makineleri girip çıkıyor defalarca söylememize rağmen hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Buralar toz bulutu durulmuyor, biran evvel önlem alınması lazım. İnşaat alanı evimize çok yakın her dakika iş makinesi giriyor burada herhangi bir çocukta ölebilirdi, biran evvel önlem alınması lazım" diye konuştu.

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