Sancaktepe'de otomobil tıra arkadan çarptı: Sürücü sıkışarak yaralandı | Video
24.10.2025 | 10:07
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Hasarlı aracın kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
"ARKADAN SÜRATLE MAKAS ATARAK GELİYORMUŞ"
Tırın sürücüsü Sedat Gümüştaş, " Bende olayın farkına varmadım yanımdaki dur dedi, meğerse araba girmiş altımıza. Ben normal yolumda seyir halindeydim. Arkadan süratle makas atarak geliyormuş, başka bir araçla yarışıyormuş. O kurtarmış, bu arkadaş kurtaramamış." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
00:47
00:46
Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 24.10.2025 | 09:34
00:37
01:02
00:40
01:51
00:13
Antalya’da sağanak sonrası çöken yola araç düştü | Video 23.10.2025 | 16:17
00:22
04:21
Eski eşi tarafından öldürülen iki çocuk annesi toprağa verildi | Video 23.10.2025 | 16:14
04:51
Foça, 1 saatlik yağışla sular altında kaldı | Video 23.10.2025 | 15:02
05:33
Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video 23.10.2025 | 14:45
00:41
Kırşehir’de FETÖ'den hükümlü şüpheli bodrum katında yakalandı | Video 23.10.2025 | 14:04
00:15
Drift yaparken kameralara yakalanan araç trafikten men edildi | Video 23.10.2025 | 13:13
01:22
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 13:13
01:23
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı 23.10.2025 | 12:32
01:36
Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video 23.10.2025 | 12:00
02:04
Sancaktepe’de kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü | Video 23.10.2025 | 11:11
02:04
Cani kayınpeder, damadını ve 2 akrabasını öldürdü! | Video 23.10.2025 | 11:01
03:03
100 gram altınla kayıplara karışan gençten haber alınamıyor | Video 23.10.2025 | 10:58