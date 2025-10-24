Video Yaşam Sancaktepe'de otomobil tıra arkadan çarptı: Sürücü sıkışarak yaralandı | Video
24.10.2025 | 10:07

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkii Şile istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HFZ 029 plakalı Seat marka otomobil, süratle seyir halindeyken önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tıra adeta saplanan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Hasarlı aracın kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ARKADAN SÜRATLE MAKAS ATARAK GELİYORMUŞ"
Tırın sürücüsü Sedat Gümüştaş, " Bende olayın farkına varmadım yanımdaki dur dedi, meğerse araba girmiş altımıza. Ben normal yolumda seyir halindeydim. Arkadan süratle makas atarak geliyormuş, başka bir araçla yarışıyormuş. O kurtarmış, bu arkadaş kurtaramamış." dedi.
