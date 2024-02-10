Video Yaşam Şanlıurfa'da evde yangın faciası: 1 ölü | Video
Şanlıurfa'da evde yangın faciası: 1 ölü | Video

Şanlıurfa'da evde yangın faciası: 1 ölü | Video

10.02.2024 | 14:51

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen 34 yaşındaki Hediye, 11 yaşındaki Damla, 28 yaşındaki Recep ve 39 yaşındaki Nazire Ç. ile yaralanan 15 yaşındaki Ahmet Korkmazer sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Korkmazer, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Korkmazer, Şanlıurfa'da da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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