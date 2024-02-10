Şanlıurfa'da evde yangın faciası: 1 ölü | Video
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi.
Yangında dumandan etkilenen 34 yaşındaki Hediye, 11 yaşındaki Damla, 28 yaşındaki Recep ve 39 yaşındaki Nazire Ç. ile yaralanan 15 yaşındaki Ahmet Korkmazer sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Korkmazer, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Korkmazer, Şanlıurfa'da da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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