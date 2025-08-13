Şanlıurfa’da yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle indirildi | Video
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. İçerde mahsur kalanlar, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
BİNANIN ÇATISINA SIĞINDILAR
Yangın nedeniyle binada yaşayan bazı vatandaşlar aşağı inmeyi başaramadı. Merdiven boşluğunu da kaplayan dumandan etkilenenler, soluğu binanın çatısında aldı.
EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evlerinden çıkmayı başaramayan vatandaşlar için seferber oldu. Binaya merdiven uzatan ekipler, yangının çıktığı evdeki biri kadın, diğeri ise küçük çocuk olmak üzere 2 kişiyi kurtardı. Üst kattaki evde mahsur kalan bir bebeğin de olduğunu öğrenen ekipler, dumandan etkilenmemesi için adeta zamanla yarıştı. Uzatılan merdiven sayesinde balkondan eve girmeyi başaran ekipler, içerdeki bebeği de sağ salim kurtararak aşağı indirdi.
DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilendiği belirlenen 2'i çocuk 3 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Binanın çatısına sığınanlar ise yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra indirildi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
