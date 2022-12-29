Sapık Sinan Sardoğan'ın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkardı: "Sen erkek misin, el alemin anasına mesaj atıyorsun!" | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da ortalık karıştı. Arife Gökçe olayının baş şüphelisi, musallat olduğu kadınları yuvasından eden Sinan Sardoğan'ın stüdyodaki diğer tarafları tahrik eden cümleler kurmasıyla ortalık karıştı. Kayıp Arife Gökçe'nin oğlu Tufan'a oturduğu yerden laf atan Sinan Sardoğan hem Müge Anlı'yı hem de Tufan Gökçe'yi çileden çıkardı. Tufan Gökçe'nin saldırıya geçmesinin ardından Müge Anlı, "Milletin arkasına saklanıyorsun 'adam mısın, adam mısın' diyorsun. Ya asıl sen erkek misin, el alemin anasına mesaj atıyorsun! Hadi gel takıl benimde peşime. Reklam arasında da aynısını yapıyorsun, milleti tahrik ediyorsun. Seni tuttuklarını, zarar gelmeyeceğini biliyorsun habire söyleniyorsun. Benim yüzümden tutuyorlar seni burada. Onlar da bana saygılarından duruyorlar. Tutun derim tutun derim sonra bir de tutmayın derim görürsün gününü. Beni de çıldırtma." dedi.