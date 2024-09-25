Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video
Sarıyer Büyükdere'deki bir yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı. 4 katlı yalının, 550 metrekarelik arazide, 900 metrekare kullanım alanına sahip olduğu öğrenildi.
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