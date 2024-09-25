Video Yaşam Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video
Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video

Sarıyer’deki yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı | Video

25.09.2024 | 12:47

Sarıyer Büyükdere'deki bir yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı. 4 katlı yalının, 550 metrekarelik arazide, 900 metrekare kullanım alanına sahip olduğu öğrenildi.

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Sarıyer Büyükdere'de Piyasa Caddesi'nde bulunan yol yalısı 625 milyon liradan satışa çıkarıldı. Rekor fiyat istenen yalı, Sadberk Hanım Müzesi ile Surp Boğaz Klisesi arasında kalıyor. 550 metrekarelik bir arazi üzerinde brüt bin 200 metrekare, net 900 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı yalıda, 11 oda, 2 salon ve 5 banyo bulunuyor. Açık yüzme havuzu da bulunan boğaz manzaralı olan yalının tarihi eser statüsünün bulunmadığı öğrenildi.
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