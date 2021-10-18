Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu maddeleri özendirdiği iddia ediliyordu...
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Bazı şarkılarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen ve kamu oyunda “Murda” ismiyle bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı M.O.D., İstanbul’da gözaltına alındı.