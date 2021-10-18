Video Yaşam Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu maddeleri özendirdiği iddia ediliyordu...
Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu maddeleri özendirdiği iddia ediliyordu...

Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu maddeleri özendirdiği iddia ediliyordu...

18.10.2021 | 09:12

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Bazı şarkılarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen ve kamu oyunda “Murda” ismiyle bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı M.O.D., İstanbul’da gözaltına alındı.

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