Video Yaşam Şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın davasında tanık oldu | Video
Şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın davasında tanık oldu | Video

Şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın davasında tanık oldu | Video

23.11.2021 | 16:07

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Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, birçok ünlüyü ve iş adamını 'Ponzi Zinciri' adlı sistem ile dolandıran Mine Mumcu tarafından 550bin TL dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Mine Mumcu hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Burcu Kıratlı eşi şarkıcı Sinan Akçıl ile birlikte duruşmaya katılarak ifadelerini verdi.

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Birçok ünlüyü ve iş adamını 'Ponzi Zinciri' adlı sistem ile dolandıran Mine Mumcu, kısa sürede yüksek kâr elde edeceğini vadederek magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandırmıştı. Dolandırılan Burcu Kıratlı, Semih Erden gibi isimlerin ihbarı sonrası Mumcu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

DAVA AÇILDI

Soruşturma sonunda Mine Mumcu hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl ve avukatıyla birlikte katıldı. Sanık Mine Mumcu'yu avukatı temsil etti.


İFADESİNİ VERDİ

Burcu Kıratlı ifadesinde, "Çok yakın arkadaşım Sercan Yaşar, beni Mine Mumcu ile tanıştırdı. Telekominikasyon şirketi sahibiymiş, yurtdışından hatlar getirip Türkiye'de daha pahalıya satıyormuş. Bu işin iyi bir ticaret olacağını söyledi. Bu hatları yurtdışından getirip bırada satıp karı bölüşme üzerine anlaştık, bir iki kere oldu, bunların hepsi banka üzerinden oldu. Sonra bir yağmalama olayı olmuş ondan sonra ben bunun bir saadet zinciri olduğunu anladım. Mine'yi aradım "Bana sadece ana paramı ver, kar neyse istemiyorum" dedim "Tamam" dedi. İlk seferde 300 bin TL gönderdim daha sonra 450 bin TL gönderdim. Sanık bana kar payı olarak şu an hatırlamadığım bir miktar para gönderdi. Yaklaşık 100 bin TL civarıydı. gönderdi. En son kendisine 550 bin TL para gönderdim. Bana söyledi şirket aslında hat alma şirkedi değilmiş. Şikayetçiyim." dedi.

SİNAN AKÇIL TANIK OLDU

Tanık olarak Burcu Kıratlı'nın şarkıcı eşi Sinan Akçıl dinlendi. Akçıl, "Sercan Yaşar vasıtasıyla eşim sanıkla tanıştı. Sanık kendisini telekominikasyon işi yaptığını söyledi. Yurtdışından telefon hattı alarak Türkiye'de daha pahalıya satmak suretiyle kar kazandığını anlattı. Eşimde inanarak iki defa para gönderdi ve para ödenmesinde sıkıntın yaşanmadı. Ancak son seferinde para ödenmedi ve oyanlanmalar başladı. Bende sanığa para vermiştim sonra şüphelendiğim için geri aldım. Eşim son gönderdiği parayı alamadı ardından böyle bir iş olmadığını farklı şekilde para kazandığını ve tutuklandığını öğrendik. Ayrıca çalıştığı insanlara çanta dolusu paralar, pahalı saatler, göz boyayacak eylemlerde bulunuyordu." dedi.

YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Hakkında yakalama kararı bulunan Sanık Mine Mumcu avukatı "2000li yılların başından beri telekominikasyon işi yapmaktadır ancak 2018-19 yıllarında tanıştığı erkek bir şahıs yüzünden ekonomik olarak sömürülmüştür. Müştekilerin zararı olan parayı ödeyeceği tarihlerde saldırıya uğruyor ve yağmalanıyor. Bu nedenlerle ödemeyi yapamamıştır. Savunma için yeterli hazırlık yapamadığımız için duruşmaya gelememiştir. Gelecek duruşmada kendisini hazır edeceğiz." dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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