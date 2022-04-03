Video Yaşam Seda Sayan, Çağlar Ökten ile nikah öncesi yine estetik yaptırdı, o anları paylaştı | Video
Seda Sayan, Çağlar Ökten ile nikah öncesi yine estetik yaptırdı, o anları paylaştı | Video

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile nikah öncesi yine estetik yaptırdı, o anları paylaştı | Video

03.04.2022 | 09:42

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Birlikte sahne aldığı Çağlar Ökten'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, estetikten vazgeçemiyor. Prag'da dünyaevine girecek ünlü sanatçı Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı. O anları instagram hesabından paylaşan 59 yaşındaki sanatçıya adeta yorum yağdı.

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