Şehit Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı | Video

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı. Okulu birincilikle bitiren Şehit Güney için taziyede bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman MYO İnşaat Bölümü hocaları da şehit Güney'in mutlu anlarını paylaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce kirpi araca düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı. Güney'in, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kaman Meslek Yüksek Okulu (MYO) İnşaat Bölümü'nden 2017 yılında birincilikle mezun olduğu görüntüleri hocası Serdar Korkmaz tarafından paylaşıldı. Şehit Güney'in mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaman Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde çekilen görüntülerde, şehit Güney'in bölüm birincisi olarak anons edildiği, arkadaşlarının omuzlarında sahneye çıkarıldığı görülüyor. Öte yandan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlandı ve başsağlığı dileğinde bulunuldu.