Sena Altan'a doğum günü sürprizi

Sena Altan, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üflerken görülüyor. Sena’nın arkadaşları, ‘İyi ki doğdun Sena’ diyerek bir yandan genç kızın doğum gününü kutluyor, bir yanda da videosunu çekiyor. Sena ise, “Fotoğraf çekmiyor musun?” diyerek video çekilmesi nedeniyle şaşkınlık yaşarken görülüyor. Mumları üflerken zorlanan Sena arkadaşlarına şakayla karışık, ‘Niye bu kadar çok mum diktiniz?’ diyerek takılıyor.