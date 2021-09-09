Video Yaşam Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı | Video

Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı | Video

Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı | Video
09.09.2021 | 15:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Minibüsteki yaşlıları hedef alan yan kesicinin taktiği pes dedirtti | Video 03:25
Minibüsteki yaşlıları hedef alan yan kesicinin taktiği pes dedirtti | Video 09.09.2021 | 16:14
Köpeğin yuttuğu balonlar endoskopi yöntemiyle çıkartıldı | Video 03:26
Köpeğin yuttuğu balonlar endoskopi yöntemiyle çıkartıldı | Video 09.09.2021 | 15:26
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı | Video 03:30
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı | Video 09.09.2021 | 15:31
İstanbul Kayaşehir’de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu 01:59
İstanbul Kayaşehir'de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu 09.09.2021 | 13:39
Esenyurt’ta hemşeri derneklerine CHP kilidi | Video 02:12
Esenyurt'ta hemşeri derneklerine CHP kilidi | Video 09.09.2021 | 15:10
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 00:54
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 09.09.2021 | 13:36
Trafik kazası sonrası tartışma cinayetle bitti | Video 02:30
Trafik kazası sonrası tartışma cinayetle bitti | Video 09.09.2021 | 13:39
Ödüllü müzede harman coşkusu! 00:36
Ödüllü müzede harman coşkusu! 09.09.2021 | 12:48
Hasan Basri Yalçın | Tuhaf ziyaretler dizisi 04:01
Hasan Basri Yalçın | Tuhaf ziyaretler dizisi 09.09.2021 | 13:10
Erzurumlu vatandaşın Ovit Tüneli’nden geçerken yaşadığı sevinç milyonlara ulaştı | Video 02:32
Erzurumlu vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken yaşadığı sevinç milyonlara ulaştı | Video 09.09.2021 | 11:42
Ataşehir’de el freni boşalan aracın apartman bahçesine uçtuğu anlar kamerada | Video 02:26
Ataşehir’de el freni boşalan aracın apartman bahçesine uçtuğu anlar kamerada | Video 09.09.2021 | 11:22
Mahmut Övür | Dua tartışmasına Yargıtay’dan bakmak 04:26
Mahmut Övür | Dua tartışmasına Yargıtay’dan bakmak 09.09.2021 | 12:50
Balık 70, kafasından çıkan taş 600 TL 04:46
Balık 70, kafasından çıkan taş 600 TL 09.09.2021 | 12:03
SON DAKİKA: Kayseri’de kadınları falakaya yatıran Erkan T.’nin şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı! O kadından ilk açıklama... 05:23
SON DAKİKA: Kayseri'de kadınları falakaya yatıran Erkan T.'nin şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı! O kadından ilk açıklama... 09.09.2021 | 11:32
Bursa’da tekme tokat müşteri kavgası kamerada | Video 00:42
Bursa'da tekme tokat müşteri kavgası kamerada | Video 09.09.2021 | 10:55
SON DAKİKA: Müge Anlı’da art arda şok açıklamalar! Arabama üç erkek bindi Kadına şiddet dehşeti kamerada... 09:44
SON DAKİKA: Müge Anlı'da art arda şok açıklamalar! "Arabama üç erkek bindi" Kadına şiddet dehşeti kamerada... 09.09.2021 | 10:48
Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi | Video 08:16
Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi | Video 09.09.2021 | 10:36
Müge Anlı 9 Eylül 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Dehşet görüntüleri Müge Anlı’da... 11:08
Müge Anlı 9 Eylül 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Dehşet görüntüleri Müge Anlı'da... 09.09.2021 | 10:19
Çekicilerin karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında | Video 00:18
Çekicilerin karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında | Video 09.09.2021 | 10:35
MSB’den 9 Eylül paylaşımı | Video 01:53
MSB’den 9 Eylül paylaşımı | Video 09.09.2021 | 10:22

Antalya’da sevgilisinden ayrılmasının ardından psikolojik olarak sorunlar yaşadığı ileri sürülen genç kız, 5 katlı binanın çatısına çıkarak terasın duvarına oturdu. O anları heyecanla izleyen vatandaşlar ise adeta görüntü alma yarışına girdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Esra Ç. (30) bir süre önce sevgilisinden ayrıldı. Sevgilisinden ayrılan genç kızın dün yaşadığı evine borçları yüzünden haciz geldi. Haciz işlemlerinin ardından evinden çıkan genç kız, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli davranışlarda bulunmaya başladı. Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Genç kızın aşağı düşme ihtimaline karşı olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri yere branda açtı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEYİP GÖRÜNTÜ ALDILAR
Genç kız ayaklarından birisini dışarı sallayarak çatı katında duvarın üstünde uzun süre oturdu. İkna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ekipler de geldi. Genç kızın o hallerini merak eden vatandaşlar ise adeta film izler gibi izleyip cep telefonları ile kayda aldı. Yaklaşık 2 saat dil dökülen şahıs, müzakereci polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Polis ekipleri tarafından teslim alınan kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA