Siirt'te öğretmenleri taşıyan minibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı | Video
Siirt’in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
