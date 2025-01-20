Video Yaşam Silivri'de kontrolden çıkan araç otoparktaki karavana böyle çarptı: 1 yaralı | Video
Silivri'de kontrolden çıkan araç otoparktaki karavana böyle çarptı: 1 yaralı | Video

Silivri'de kontrolden çıkan araç otoparktaki karavana böyle çarptı: 1 yaralı | Video

20.01.2025 | 15:23

İstanbul Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otoparka düştü.

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Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, Saral 107 Sitesi önünde öğle saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan telefon kutusuna çarptı. Daha sonra otoparka düştü.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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