Silivri'de kontrolden çıkan araç otoparktaki karavana böyle çarptı: 1 yaralı | Video
İstanbul Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otoparka düştü.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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