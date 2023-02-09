Sinem Apartmanı'nın yıkılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Adana'daki depremde Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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