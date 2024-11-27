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Şırdan yerken ölüyordu, matematik öğretmeni “Heimlich manevrası” ile kurtardı | Video

Şırdan yerken ölüyordu, matematik öğretmeni “Heimlich manevrası” ile kurtardı | Video

27.11.2024 | 16:38

Adana’da yediği şırdanın parçası nefes borusuna kaçan bir kişiyi matematik öğretmeni heimlich manevrası ile kurtardı.

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Adana'da yaşayan Övünç Şan (29) iş çıkışını ailesiyle birlikte bir şırdancıya gitti. Burada şırdan yiyen Övünç Şan'ın nefes borusuna yediği yemeğin parçası kaçtı. Bu sırada aynı restoranda yemek yiyen matematik öğretmeni Kadir Bardakçı (36), Övünç Şan'ı imdadına yetişti.
Milli eğitim tarafından daha önceden verilen ilk yardım eğitimlerinde "Heimlich manevrası"nı öğrenen Kadir Bardakçı, bu yöntem ile Övünç Şan'ın nefes borusuna kaçan şırdan parçasını çıkardı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"ŞIRDAN GÜZEL GÖRÜNÜYORDU, HIZLI YEDİM BOĞAZIMA TAKILDI"
Övünç Şan (29), "İşten çıktıktan sonra eşim ve çocuğumu evden alıp şırdan yemeye geldik. Şırdanlar o kadar güzel görünüyordu ki, bende günün vermiş olduğu açıklıkla beraber birden hızlıca yemeye başladım. İlk aldığım lokmayı o kadar büyük ısırdım ki ilk başta öksürük oldu. Sonra lokmamı yutmaya çalıştıkça boğazıma takıldı" dedi.

"BENİM KAHRAMANIM, CAN BORCUM VAR"
Kendisini kurtaran kişiye minnet duyduğunu belirten Şan," Nefes alamadığımı anladım. Herkes bir telaş içerisinde, eşim ve buradaki insanlar bana yardım etmeye koşturdu. Burada az önce tanıştığım Kadir bey, o benim kahramanım. Beni hayata döndürdü, kendisine can borcum var. Yapmış olduğu heimlich manevrası ile boğazımda kalan lokmayı çıkardı. Nefes almaya başladım, kendisine çok teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.
Kadir Bardakçı ise," Yemek yerken, bağırtıya çıktım. Olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım, sonra arkadaşımızın yediği yemeğin nefes borusuna kaçtığını fark ettim. Daha öncede milli eğitimin düzenlemiş olduğu eğitimlerle Heimlich manevrasını öğrenmiştim. Aldığımız eğitimler haricinde hiç denememiştim, ilk defa başımıza geldi. Oda çok şükür işe yaradı, arkadaşımız nefes almaya başladı." dedi.

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