Video Yaşam Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada | Video
Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada | Video

Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada | Video

12.12.2022 | 10:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İranlı kadın 10’uncu kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 00:54
İranlı kadın 10’uncu kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 12.12.2022 | 12:37
Karşı şeride geçen otomobil, otobüse çarptı, baba ve oğlu yaralandı | Video 01:20
Karşı şeride geçen otomobil, otobüse çarptı, baba ve oğlu yaralandı | Video 12.12.2022 | 12:30
Türkiye’nin kabusu olan şebekeden 127 milyon 405 bin TL’lik senet dolandırıcılığı | Video 06:27
Türkiye’nin kabusu olan şebekeden 127 milyon 405 bin TL’lik senet dolandırıcılığı | Video 12.12.2022 | 11:45
Terör örgütü MLKP propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:20
Terör örgütü MLKP propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı | Video 12.12.2022 | 11:26
Kreş skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çocukları böyle bağlamışlar | Video 03:04
Kreş skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çocukları böyle bağlamışlar | Video 12.12.2022 | 11:37
Şirinevler’deki tekme tokatlı kavgalar kamerada | Video 01:03
Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada | Video 12.12.2022 | 10:32
İstanbul’da 2 bin kaçak göçmen daha yakalandı | Video 01:41
İstanbul’da 2 bin kaçak göçmen daha yakalandı | Video 12.12.2022 | 11:18
Güngören’de parkta kamyonun çarptığı öğretmen hayatını kaybetti | Video 01:38
Güngören'de parkta kamyonun çarptığı öğretmen hayatını kaybetti | Video 12.12.2022 | 10:54
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 02:30
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 12.12.2022 | 10:53
Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video 02:35
Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video 12.12.2022 | 10:47
Müzeyyen’i öldüren eşi: İtiraf bekledim, o sırada sinirlenince ateş ettim | Video 01:28
Müzeyyen'i öldüren eşi: "İtiraf bekledim, o sırada sinirlenince ateş ettim" | Video 12.12.2022 | 10:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 12.12.2022 | 10:21
Yaşlı kadının düşürdüğü para ve altın dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştılar | Video 01:26
Yaşlı kadının düşürdüğü para ve altın dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştılar | Video 12.12.2022 | 09:51
Marmaris Gümrük Müdürlüğü’nde rüşvet operasyonu! Yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:52
Marmaris Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu! Yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 12.12.2022 | 09:51
Kumluca ve Finike selin yaralarını sarmaya çalışıyor... Dereler taştı, evleri su bastı! Okullar tatil edildi | Video 08:14
Kumluca ve Finike selin yaralarını sarmaya çalışıyor... Dereler taştı, evleri su bastı! Okullar tatil edildi | Video 12.12.2022 | 09:36
Bursa’da yunus timlerinden nefes kesen operasyon | Video 08:59
Bursa'da yunus timlerinden nefes kesen operasyon | Video 12.12.2022 | 09:20
Köpeklerden kaçan dağ keçisi evin damına çıktı | Video 00:19
Köpeklerden kaçan dağ keçisi evin damına çıktı | Video 12.12.2022 | 09:23
İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: 22 gözaltı | Video 01:03
İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: 22 gözaltı | Video 12.12.2022 | 09:22
Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı | Video 02:37
Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı | Video 12.12.2022 | 08:43
Antalya’da sel! Kuvvetli yağış hayatı felç etti: Dereler taştı, evleri su bastı | Video 04:38
Antalya'da sel! Kuvvetli yağış hayatı felç etti: Dereler taştı, evleri su bastı | Video 12.12.2022 | 09:09

Bahçelievler Şirinevler’de farklı zamanlarda yaşanan iki olayda, iki grubun tekme, yumruk ve silahla birbirine girdiği kavgalar kameralara yansıdı. İlk olayda, yabancı uyruklu grup tekme ve yumruklarla kavga ederken, ikinci grupta ise şahıslar silah çekilince birbirlerine saldırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Şirinevler Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Güreşir gibi kavga eden gruptaki kadınların da çığlık attığı kavga kameralara yansıdı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SİLAH ÇEKİLİNCE BİRBİRİLERİNE GİRDİLER
Şirinevler'de geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan diğer kavgada ise yine yabancı uyruklu iki grup, aralarında tartışmaya başladı. Tartışma esnasından şahıslardan biri silah çekince diğer şahıslar ona saldırdı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada, diğer şahıslar arayarak girerek grubu ayırmaya çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA