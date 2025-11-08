Şırnak'ta minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı | Video
08.11.2025 | 12:02
Şırnak'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı.
Kazada, 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve il Emniyet Müdürü Volkan Sazak, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek durumları ile ilgili bilgi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
