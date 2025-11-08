Video Yaşam Şırnak'ta minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı | Video
Şırnak'ta minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı | Video

08.11.2025 | 12:02

Şırnak'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı.

N. Y. yönetimindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda, Abdurrahman T'nin kullandığı 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve il Emniyet Müdürü Volkan Sazak, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek durumları ile ilgili bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

